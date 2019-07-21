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16:32 21.07.2019

Полиция проверяет информацию о минировании 14 участков в Харькове

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Полиция проверяет информацию о минировании 14 участков в Харькове

Полиция проверяет поступившую им информацию о том, что в 14 избирательных участках в Киевском районе Харькова (169 округ) заложена взрывчатка.

Как сообщает отдел коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Харьковской области, информация о минирования участков на ул.Моисеевская, Пушкинская, Леся Сердюка, Тимуровцев, Минераловодская и Чкалова, а также в пер.Электроинструментальный и Студенческий, поступила по спецлинии 102 в воскресенье в 14:55.

"По адресам выехали следственно-оперативные группы и специалисты взрывотехнического управления. В настоящее время проводится осмотр помещений и прилегающей территории, без эвакуации граждан", - сообщает отдел коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Харьковской области.

Теги: #лжеминирование #полиция #выборы #харьков
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