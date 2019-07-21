На выборах в Раду на 16.00 проголосовали 33,8% избирателей по данным 5 округов - ЦИК

Явка избирателей на внеочередных выборах в Верховную Раду по состоянию на 16:00 воскресенья составила 33,8% по данным 5 избирательных округов из 199-х по всей стране, сообщается на табло Центральной избирательной комиссии Украины.

Уже поступили данные об активности избирателей из 5 округов. Общее количество территориальных избирательных округов 199.

В Донецкой области явка составила 22,31%, в Житомирской - 35,8%, во Львовской - 32,07%, Харьковской - 35,57%.