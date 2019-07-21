Выборы2019

Выборы

16:07 21.07.2019

Полиция открыла 21 дело из-за нарушений в день голосования на выборах, в целом ситуация в Украине спокойная – МВД

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В Министерстве внутренних дел Украины сообщают об открытии 21 уголовного производства, связанного с нарушениями законодательства в день голосования.

На брифинге в воскресенье в Киеве советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк рассказал, что по состоянию на 15.00 полицейские составили 24 административных протокола, открыто 21 производство по фактам правонарушений уголовного характера.

По словам советника министра, 12 дел касаются незаконного использования избирательного бюллетеня, 3 – подкупа избирателей, 2 – препятствования осуществлению избирательного права, одно открыто по факту теракта.

"Всего с начала избирательной кампании зарегистрировано 8 тыс. 565 сообщений, связанных с избирательным процессом, за сегодняшний день – 1 тыс. 225. Всего открыто 386 уголовных дел", - рассказал он.

"В целом ситуация на 15 часов с избирательным процессом спокойная… Мы безусловно фиксируем все правонарушения", - подытожил Шкиряк.

Теги: #нарушения #выборы
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