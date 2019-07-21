Ситуация в Киеве в день голосования в целом спокойная, открыто два дела по нарушениям – Крищенко

Ситуация в столице Украины в день голосования на внеочередных выборах в Верховную Раду в целом спокойная, полиция не фиксирует массовые обращения о нарушениях, связанных с избирательным процессом.

Как рассказал в воскресенье на брифинге начальник ГУ Нацполиции в Киеве Андрей Крищенко, полиция столицы не фиксирует массовых обращений о совершении правонарушений, связанных с избирательным процессом. "На эту минуту поступило 84 сообщения", - сказал начальник главка.

По его словам, полиция столицы составила 5 административных протоколов о нарушениях избирательного законодательства.

"Открыто два уголовных дела", - сообщил он.

По словам Крищенко, одно производство касается препятствования осуществлению избирательного права – в Святошинском районе избирателей призывали не голосовать за одного конкретного кандидата и поддержать другого.

Второе уголовное дело, как рассказал начальник полиции Киева, открыто в связи с попытками вынести чистые бюллетени с участка в Соломенском районе.

"В целом ситуация в столице спокойная", - подытожил Крищенко.