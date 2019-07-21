Выборы в Раду проходят в штатном режиме - ЦИК

Внеочередные выборы в Верховную Раду проходят в штатном режиме, сообщил заместитель главы Центральной избирательной комиссии Олег Конопольский.

"Выборы проходят в штатном режиме. Никаких системных нарушений, которые могли бы повлиять на результаты выборов, на данное время не зафиксировано", - сказал Конопольский на брифинге в ЦИК в воскресенье.

Что касается работы окружной избирательной комиссии в одномандатном избирательном округе №94, он отметил, что на данный момент там должно состояться заседание, на котором должны быть приняты соответствующие решения по обращениям партии "Объединение "Самопомич".

"Я думаю, что они должны принять решение по этому поводу, соблюсти закон и выполнить постановление ЦИК, которая обязала их принять такое решение", - сказал Конопольский.

Как сообщалось, партия "Объединение "Самопомич" пожаловалась в Центральную избирательную комиссию относительно подготовки фальсификаций в одномандатном избирательном округе №94, а также подала заявления в полицию.

В партии потребовали распустить окружную избирательную комиссию и полностью заменить ее состав, чтобы обеспечить справедливый подсчет голосов.

Вице-спикер Верховной Рады Оксана Сыроид (входит в пятерку списка "Самопомочи") пояснила, что кто-то от имени их политсилы подал в ОИК округа №94 не подписанные, без соответствующих печатей документы с просьбой заменить всех членов УИК от партии. "Окружная избирательная комиссия 94-го избирательного округа по тем сфальсифицированным представлениям фактически такую замену сделала. Поэтому сегодня на всех УИК в 94 избирательном округе работают люди, которые не представляют партию "Объединение "Самопомич", - отметила Сыроид.

По ее словам, этот округ – один из тех, на котором ожидали массовых нарушений и фальсификаций. "Поскольку окружная избирательная комиссия не реагирует на законные требования, поэтому мы обращаемся к ЦИК", - указала Сыроид.

Ранее Центральная избирательная комиссия по представлениям "Самопомочи" обязала окружную избирательную комиссию (ОИК) одномандатного избирательного округа №94 до 10:00 воскресенья рассмотреть вопрос внесения изменений в состав участковых избирательных комиссий.

Полиция открыла уголовное производство по факту препятствования осуществлению избирательного права в одномандатном избирательном округе №94, сообщил врио начальника Главного управления Национальной полиции Киевской области Андрей Небитов.

"Обращение главы Независимого медиа-профсоюза обнаружили в средствах массовой информации. В частности, по его словам, члены окружной избирательной комиссии без ведома представителей одной из политических партий безосновательно заменили членов участковых избирательных комиссий", - написал Небитов в Фейсбуке.

По его данным, полиция открыла уголовное производство по ст. 157 УК Украины (препятствование осуществлению избирательного права)

В округе №94 зарегистрированы 42 кандидата. В том числе народный депутат от БПП Игорь Кононенко, журналист телеканала "1+1" Александр Дубинский. Есть еще три кандидата с фамилией Дубинский и три – с фамилией Кононенко.