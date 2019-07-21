Выборы2019

Выборы

14:15 21.07.2019

На выборах в Раду на 12.00 проголосовали 19,24% избирателей по данным 195 округов - ЦИК

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На выборах в Раду на 12.00 проголосовали 19,24% избирателей по данным 195 округов - ЦИК

Явка избирателей на внеочередных выборах в Верховную Раду Украины по состоянию на 12:00 воскресенья составила 19,24% по данным 195 избирательных округов из 199 по всей стране, сообщается на табло Центральной избирательной комиссии Украины.

Как сообщается, уже поступили данные об активности избирателей из 195 округов по всей Украине. Общее количество территориальных избирательных округов 199.

В Винницкой области явка составила 18,68%, в Волынской - 15,77%, Днепропетровской - 22,53%, Донецкой - 21,62%, Житомирской - 19,25%, Закарпатской - 12,32%, Запорожской - 22,96%, Ивано-Франковской - 13,07%, Киевской - 19,46%, Кировоградской - 23,61%, Луганской - 25,37%, Львовской - 13,86%, Николаевской - 20,72%.

Одесская область показала явку 18,43%, Полтавская - 23,25%, Ровенская - 16,19%, Сумская - 20,46%, Тернопольская - 15,19%, Харьковская– 21,53%, Хмельницкая - 20,48%, Черкасская область - 22,67%, Черновицкая - 12,21%, Черниговская - 22,84%, Херсонская - 21,72%, г.Киев - 16,63%.

Теги: #явка #выборы
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