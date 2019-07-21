Выборы2019

Выборы

14:05 21.07.2019

В Изюмский район в день выборов приехали 6 автобусов с пассажирами спортивного телосложения, они отказались пояснить полиции цель приезда

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В Изюмский район в день выборов приехали 6 автобусов с пассажирами спортивного телосложения, они отказались пояснить полиции цель приезда

На территории Изюмского района Харьковской области зафиксировано перемещение по району шести осуществляющих нерегулярные перевозки автобусов с пассажирами спортивного телосложения.

Как сообщает отдел коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Харьковской области, у автобусов были государственные знаки с киевской, донецкой и харьковской регистрацией.

"Полиция Харьковщины проверяет цель визита группы лиц, прибывших в Изюмский район на шести автобусах... Во время проверки граждане отказались объяснять полиции, с какой целью они прибыли из соседних регионов в Харьковской области. В настоящее время автобусы покинули территорию района и отправились в направлении Харькова", - говорится в сообщении.

В полиции утверждают, что контролируют ситуацию и обеспечивают общественный порядок в городе и области.

Теги: #изюм #полиция #выборы #подвоз
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