Полиция открыла 10 уголовных дел из-за нарушений в день выборов

Полиция Украины по состоянию на 13.00 воскресенья составила 6 административных протоколов и открыла 10 уголовных производств по правонарушениям в день голосования.

Как рассказал на брифинге в Киеве советник министра Иван Стойко, по состоянию на 13.00 воскресенья поступило более 800 заявлений и сообщений о нарушениях избирательного законодательства, которые в основном касаются фактов незаконной агитации, подкупа и конфликтных ситуаций.

По его словам, полиция составила 6 административных протоколов о правонарушениях и открыла 10 уголовных производств.

"Призываем не нарушать избирательное законодательство… Грубых чрезвычайных нарушений нет", - отметил он.

В свою очередь, советник министра Михаил Апостол добавил, что пока МВД не фиксирует информации о функционировании так называемых избирательных сеток.

Он также рассказал, что у МВД есть информация о том, что более чем на 10 округах во время подсчета голосов может возникнуть конфликтная ситуация.

Также в МВД отметили низкую явку избирателей и выразили надежду на то, что во второй половине дня украинцы придут отдать свой голос за кандидатов в народные депутаты.