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13:28 21.07.2019

Кучма надеется, что Зеленский в послании к новой Раде озвучит четкий план развития Украины, в приоритете - мир

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Второй президент Украины, представитель Украины в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Леонид Кучма считает, что среди приоритетов новой Верховной Рады должно быть достижение мира.

"Я думаю, что главный приоритет, как сказал президент в своей речи (во время инаугурации - ИФ) в парламенте - мир. Стране нужен мир. Ведь мы все хорошо понимаем: никакие инвестиции из-за рубежа не придут, когда война продолжается в Украине. Чтобы люди жили в покое, чтобы не гибли наши ребята на Донбассе", - сказал Кучма журналистам после голосования.

Он выразил надежду на то, что президент Украины Владимир Зеленский в послании к парламенту после избрания "даст четкий стратегический план развития Украины". "У нас сегодня его нет, поэтому хотелось бы видеть, что действительно есть такой план, кардинальный, по всем проблемам, которые сегодня в Украине существуют, а потом смотреть, как он выполняется. Так что есть надежда", - сказал Кучма.

Теги: #приоритеты #рада #кучма
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