Кучма: Я проголосовал за новые силы

Второй президент Украины, представитель Украины в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Леонид Кучма заявил, что на внеочередных парламентских выборах он отдал свой голос за новые силы, и выразил надежду, что страна получит шанс на перезапуск.

"Я верю, что сегодня Украина получает шанс снова перезапуститься. Этот уникальный шанс упустить нельзя. Конечно, я проголосовал за новые силы и, подчеркиваю, за наш народ, способный на огромные свершения. Он это доказывал не раз. В сегодняшней ситуации народ должен быть более жестким к власти, спрашивать обязательно за те обещания, которые они давали во время избирательной кампании", - сказал Кучма журналистам после голосования.

По его словам, на эти выборы население идет с надеждой, что "новая власть придет с новой программой конкретных действий без пустых обещаний".