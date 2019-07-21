Выборы2019

Выборы

13:17 21.07.2019

Кучма: Я проголосовал за новые силы

1 мин читать

Второй президент Украины, представитель Украины в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Леонид Кучма заявил, что на внеочередных парламентских выборах он отдал свой голос за новые силы, и выразил надежду, что страна получит шанс на перезапуск.

"Я верю, что сегодня Украина получает шанс снова перезапуститься. Этот уникальный шанс упустить нельзя. Конечно, я проголосовал за новые силы и, подчеркиваю, за наш народ, способный на огромные свершения. Он это доказывал не раз. В сегодняшней ситуации народ должен быть более жестким к власти, спрашивать обязательно за те обещания, которые они давали во время избирательной кампании", - сказал Кучма журналистам после голосования.

По его словам, на эти выборы население идет с надеждой, что "новая власть придет с новой программой конкретных действий без пустых обещаний".

Теги: #голосование #выборы #кучма
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

13:34 21.07.2019
Полиция открыла 10 уголовных дел из-за нарушений в день выборов

Полиция открыла 10 уголовных дел из-за нарушений в день выборов

13:28 21.07.2019
Кучма надеется, что Зеленский в послании к новой Раде озвучит четкий план развития Украины, в приоритете - мир

Кучма надеется, что Зеленский в послании к новой Раде озвучит четкий план развития Украины, в приоритете - мир

13:26 21.07.2019
Смешко видит Украину через 5 лет одной из сильнейших стран в Европе

Смешко видит Украину через 5 лет одной из сильнейших стран в Европе

13:20 21.07.2019
Гройсман: от избирателя зависит успех государства

Гройсман: от избирателя зависит успех государства

13:11 21.07.2019
В Харькове на избирательных участках три человека порвали свои бюллетени

В Харькове на избирательных участках три человека порвали свои бюллетени

13:06 21.07.2019
Для Украины важно сохранить европейское и евроатлантическое направление - Порошенко

Для Украины важно сохранить европейское и евроатлантическое направление - Порошенко

13:00 21.07.2019
Полиция Донецкой области открыла 5 дел из-за нарушений на выборах

Полиция Донецкой области открыла 5 дел из-за нарушений на выборах

12:49 21.07.2019
На выборах в Раду на 12.00 проголосовали 17,66% избирателей по данным 74 округов - ЦИК

На выборах в Раду на 12.00 проголосовали 17,66% избирателей по данным 74 округов - ЦИК

12:44 21.07.2019
Выборы в Харьковской области проходят без нарушений, явка приближается к 20% - Светличная

Выборы в Харьковской области проходят без нарушений, явка приближается к 20% - Светличная

12:35 21.07.2019
МВД располагает оперативной информацией о возможных незаконных действиях в день голосования на Донбассе

МВД располагает оперативной информацией о возможных незаконных действиях в день голосования на Донбассе

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Зеленский надеется, что с наступлением перемирия на Донбассе с 21 июля ситуация будет понемногу стабилизироваться

Для Украины важно сохранить европейское и евроатлантическое направление - Порошенко

Верховный суд удовлетворил апелляционную жалобу ЦИК об отмене регистрации нардепа Онищенко кандидатом на выборах в Раду

В Украине пройдут внеочередные выборы в парламент

Авиация МВД заступила на дежурство накануне выборов в Раду – Аваков

ПОСЛЕДНЕЕ

С начала перемирия обстрелы на Донбассе не зафиксированы – Минобороны

Зеленский надеется, что с наступлением перемирия на Донбассе с 21 июля ситуация будет понемногу стабилизироваться

"Самопомич" требует от ЦИК распустить ОИК в округе №94 и заменить состав комиссии

БДИПЧ ОБСЕ в понедельник готов представить предварительный отчет по выборам в Раду - глава миссии

ГСЧС инициирует временное прекращение работы КПВВ "Майорское" в связи с обнаружением взрывоопасного предмета

В одном из сел Кировоградской области из-за отсутствия сейфа члены избиркома используют кастрюлю и опечатали ее (фото)

В штабе кандидата Сивохо указывают на нарушения на 49-м округе Донецкой области

ГСЧС ИНИЦИИРУЕТ ВРЕМЕННОЕ ПРЕКРАЩЕНИЕ РАБОТЫ КПВВ "МАЙОРСКОЕ" В СВЯЗИ С ОБНАРУЖЕНИЕМ ВЗРЫВООПАСНОГО ПРЕДМЕТА

Полиция открыла дело о выносе бюллетеня в Херсоне

В Киеве неизвестные звонят избирателям и призывают не голосовать за одного из кандидатов в депутаты, агитируя за другого – полиция

РЕКЛАМА
Выборы2019
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА