"Самопомич" требует от ЦИК распустить ОИК в округе №94 и заменить состав комиссии

Партия "Объединение "Самопомич" подала жалобу в Центральную избирательную комиссию относительно подготовки фальсификаций в одномандатном избирательном округе №94 (Васильков, Обухов, Васильковский и Обуховский районы Киевской области), требует распустить эту окружную избирательную комиссию (ОИК) и заменить ее состав.

"Требуют распустить окружную избирательную комиссию и полностью заменить ее состав - для того, чтобы обеспечить справедливый подсчет голосов", - говорится в сообщении пресс-службы "Самопомочи".

Вице-спикер Верховной Рады Оксана Сыроид (входит в пятерку списка "Самопомочи") пояснила, что кто-то от имени их политсилы подал в ОИК округа №94 не подписанные, без соответствующих печатей документы с просьбой заменить всех членов УИК от партии. "Окружная избирательная комиссия 94-го избирательного округа по тем сфальсифицированным представлениям фактически такую замену сделала. Поэтому сегодня на всех УИК в 94 избирательном округе работают люди, которые не представляют партию "Объединение "Самопомич", - отметила Сыроид.

По ее словам, этот округ – один из тех, на котором ожидали массовых нарушений и фальсификаций. "Поскольку окружная избирательная комиссия не реагирует на законные требования, поэтому мы обращаемся к ЦИК", - указала Сыроид.

По информации пресс-службы, уполномоченные лица партии передали всю информацию по нарушениям иностранным наблюдателям.

"Самопомич" также подает заявление в Национальную полицию об открытии уголовного производства по факту подготовки массовых фальсификаций на округе.