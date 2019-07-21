В Харькове на избирательных участках три человека порвали свои бюллетени

Первые нарушения зафиксированы в Харькове на избирательных участках в Киевском и Индустриальном районах города, сообщает отдел коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Харьковской области.

В Киевский отдел полиции города пожаловалась председатель комиссии на то, что на избирательном участке по улице Продольный 59-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, порвал свой бюллетень и выбросил его возле урны. Аналогичные случаи произошли в Индустриальном районе города - там на двух участках порвали свои бюллетени женщины.

"Трое правонарушителей будут привлечены к административной ответственности", - говорится в сообщении отдела коммуникаций облуправления полиции.