БДИПЧ ОБСЕ в понедельник готов представить предварительный отчет по выборам в Раду - глава миссии

Наблюдатели миссии Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ осуществляют мониторинг за ходом голосования по всей Украине, уже завтра готовы представить предварительный отчет, сообщил глава миссии наблюдателей в Украине Альберт Йонссон.

"Мы здесь уже несколько недель, сегодня для нас также большой день, поскольку у нас привлечена большая команда. Украина - большая страна, и тут мы действуем так же, как и в других странах, соответственно, нам нужно достаточно людей, чтобы отправить их в разные регионы по всей стране, чтобы иметь целостную картину", - сказал Йонссон в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" в воскресенье, посещая один из избирательных участков в центре Киева.

По его словам, наблюдатели сегодня работают на участках по всей стране.

"День выборов еще не закончен, но уже завтра мы представим свой предварительный отчет", - сообщил глава миссии.

Он проинформировал, что в миссии 719 наблюдателей.

"Мы начали нашу миссию 11 июня со встречи в ЦИК и МИД. Уже через несколько дней группа из долгосрочных наблюдателей присоединилась к нам и после прохождения тренингов они поехали в регионы, осуществляя такую же работу там, как мы делаем тут. На прошлой неделе несколько сотен краткосрочных наблюдателей присоединились к нам из более чем 40 стран-членов ОБСЕ", - добавил Йонссон.