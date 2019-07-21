В одном из сел Кировоградской области из-за отсутствия сейфа члены избиркома используют кастрюлю и опечатали ее (фото)
Зеленский надеется, что с наступлением перемирия на Донбассе с 21 июля ситуация будет понемногу стабилизироваться
Верховный суд удовлетворил апелляционную жалобу ЦИК об отмене регистрации нардепа Онищенко кандидатом на выборах в Раду
Кучма надеется, что Зеленский в послании к новой Раде озвучит четкий план развития Украины, в приоритете - мир
Зеленский надеется, что с наступлением перемирия на Донбассе с 21 июля ситуация будет понемногу стабилизироваться
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