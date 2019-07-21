Выборы2019

Выборы

13:03 21.07.2019

В одном из сел Кировоградской области из-за отсутствия сейфа члены избиркома используют кастрюлю и опечатали ее (фото)

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Выборы2019
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