Полиция Донецкой области открыла 5 дел из-за нарушений на выборах

Национальная полиция сообщает, что за первые часы голосования полицейские Донецкой области открыли пять уголовных производств.

Кроме проверки полицейскими сообщения о якобы минирования 14-ти избирательных участков в Торецке, в Бахмутовском районе мужчина вынес бюллетень за пределы избирательного участка, а за избирательницу в этом же районе проголосовал кто-то другой.

"В Селидово мужчина получил бюллетени за всю свою семью и хотел проголосовать за всех членов семьи, а в Бахмуте с приглашением на избирательный участок пришла 15-летняя девушка", - говорится в сообщении.