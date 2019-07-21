Зеленский видит одним из первых законопроектов на рассмотрении в новой Раде - о снятии депутатской неприкосновенности

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что одним из первых законопроектов, который рассмотрит Верховная Рада нового созыва, будет о снятии депутатской неприкосновенности.

"Один из первых, потому что в первый день будет не один законопроект … наконец-то мы с вами должны снять неприкосновенность", - сказал он журналистам после того, как проголосовал в Киеве.

Президент считает, что новая Верховная Рада, в первую очередь, должна быть честной и эффективной. "Честным и таким, который работает", - подчеркнул он.