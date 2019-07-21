Зеленский видит премьером экономиста, который ранее не возглавлял правительство или Раду, и уже проводит консультации

Президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что уже проводит консультации с людьми, которых видит в будущем на посту премьер-министра Украины, и отмечает, что это люди, не имеющие политического прошлого и являющиеся профессиональными экономистами.

"Премьер-министр… должен быть абсолютно профессиональным экономистом, который должен не иметь никакого политического решения (прошлого – ИФ) – я бы очень хотел, чтобы это был абсолютно независимый человек, который никогда не был ни премьер-министром, ни спикером, ни лидером какой-либо фракции. Я вижу такого человека. Честно вам скажу – провожу уже консультации, разговариваю… с некоторыми людьми", - сказал Зеленский журналистам в воскресенье на избирательном участке.

Глава государства отметил, что в вопросе озвученных требований к премьеру у него неизменная позиция, но признал, что "это может не понравиться некоторым людям, которые идут сейчас в парламент, потому что они видят себя на этом месте".