Выборы2019

Выборы

11:32 21.07.2019

В Украине работают все избирательные участки - ЦИК

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В Украине на внеочередных выборах в Верховную Раду по состоянию на 11:00 работают все избирательные участки, сообщила глава Центральной избирательной комиссии Татьяна Слипачук.

"Сейчас все работают", - сказала Слипачук на брифинге в ЦИК в воскресенье.

По ее словам, на утро только 27 избирательных участков открылись с нарушениями сроков открытия.

Она отметила, что причины опоздания в открытии были связаны с ротацией членов и руководства комиссий, неправильным заполнением документов либо проставления штампов на бюллетенях, а также ряд причин связанных с неорганизованностью в работе комиссий. Данные задержки были незначительными.

В МВД также отметили, что на данный момент все избирательные участки работают в штатном режиме.

"На 11 часов все избирательные участки открыты и работают в штатном режиме", - сказал советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк на брифинге в Киеве.

Теги: #работа #участки
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