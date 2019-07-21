"Самопомич" подает жалобу в ЦИК и обращается в МВД из-за подготовки фальсификаций в округе №94

Объединение "Самопомич" в воскресенье подаст жалобу в Центральную избирательную комиссию относительно подготовки фальсификаций в одномандатном избирательном округе №94 (Васильков, Обухов, Васильковский и Обуховский районы Киевской области), а также подаст соответствующее заявление в полицию.

Как сообщила пресс-служба "Самопомочи", в этом округе окружная избирательная комиссия незаконно заменила представителей партии "Объединение "Самопомич" на неизвестных людей, которых партия не предлагала и не согласовывала. По словам руководителя партийного штаба, очевидно, что это сделано с целью массово сфальсифицировать результаты выборов.

"Самопомич" подаст жалобу в ЦИК в 11.45.

Кроме того, партия подает заявление в полицию и обращается к министру внутренних дел Арсену Авакову.

Лидер партии, городской голова Львова Андрей Садовый отреагировал на ситуацию на своей странице в Фейсбуке: "Арсен Аваков, на 94 округе очевидная подготовка к фальсификациям. В ОИК сфальсифицировали документы и на участки вместо 182 представителей "Самопомочи" допустили неизвестных людей. Немедленно примените силу закона!"

Ранее Центральная избирательная комиссия по представлениям партии "Объединение "Самопомич" и фракции "Объединение "Самопомич" обязала окружную избирательную комиссию (ОИК) одномандатного избирательного округа №94 до 10:00 воскресенья рассмотреть вопрос внесения изменений в состав участковых избирательных комиссий.

В окружную избирательную комиссию округа №94 поступили представления от "Самопомочи" о замене членов участковых избирательных комиссий (УИК) этого округа. Данные представления должны были быть рассмотрены этой ОИК не позднее 24 часов 20 июля. Однако указанные представления окружной избирательной комиссией не рассмотрены.

ЦИК постановила созвать заседание ОИК округа №94 в помещении этой избирательной комиссии (не позднее 10:00 21 июля) и рассмотреть вопрос о внесении изменений в состав участковых избирательных комиссий на основании представлений "Самопомочи", а в случае принятия решения о внесении изменений в состав УИК безотлагательно проинформировать соответствующие комиссии о принятом решении и предпринять меры по обеспечению принятия присяги новыми членами УИК и их участия в работе соответствующих комиссий.

Не позднее 11:00 эта ОИК должна была проинформировать ЦИК о выполнении постановления.

В округе №94 зарегистрированы 42 кандидата. В том числе народный депутат от БПП Игорь Кононенко, журналист телеканала "1+1" Александр Дубинский. Есть еще три кандидата с фамилией Дубинский и три – с фамилией Кононенко.