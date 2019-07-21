В Украине не открылись 8 избирательных участков, оперативная обстановка спокойная – МВД

В Украине по состоянию на 9 утра воскресенья не открылись 8 избирательных участков, сообщил первый заместитель министра внутренних дел Украины Сергей Яровой.

"На данный момент у нас не открыто 8 участков, 16 участков были открыты с опозданием", - сказал он на брифинге в Киеве.

По словам Ярового, личный состав МВД - почти 132 тысячи правоохранителей - приступил к выполнению своих задач по обеспечению правопорядка на выборах.

В свою очередь глава Национальной полиции Украины Сергей Князев отметил: "На территории государства оперативная обстановка спокойная в целом. За сутки мы зарегистрировали два убийства, которые раскрыты".

Что касается не открывшихся избирательных участков, то, по словам главы Нацполиции, в Черниговской области не открылись 4 участка: на двух передаются документы в связи с изменением состава комиссии, еще на двух идет спор среди членов комиссий.

"То есть, это политические, а не полицейские вопросы", - отметил он.

В Донецкой области, как сообщил Князев, на одном из участков испорчены контрольные листы для вброса в урны, еще на одном участке переизбрали главу комиссии и идет пересчет бюллетеней.

Также, по его словам, на участке в Николаевской области не успели отпечатать бюллетени, а на участке в Житомирской области опаздывает глава комиссии.

Отвечая на вопрос о том, регистрировались ли уголовные производства в связи с неоткрытием участков, глава Нацполиции сказал: "Эта процедура требует времени. Если в 8 утра какие-то участки не открылись, а в 9 утра мы вам сообщили, - за это время физически невозможно составить какие-либо процессуальные документы".

Кроме того, по его словам, пока в полицию не поступала информация о нарушениях со стороны избирателей.

"Сегодня уголовные производства не зарегистрированы. За вчерашний день поступило 886 заявлений и сообщений, из которых 711 – незаконная агитация, 39 - подкуп избирателей, 14 – конфликты, 3 - кража, 3- подделка документов. Открыто 20 уголовных производств за вчерашние сутки", - рассказал Князев.