Выборы2019

Выборы

09:59 21.07.2019

Разумков прогнозирует "глобальные" коалиционные переговоры после результатов выборов, допускает своё "спикерство" в новой Раде

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Лидер партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков допускает, что займет пост председателя Верховной Рады нового созыва после внеочередных парламентских выборов, которые проходят в Украине в воскресенье, но отмечет, что пока обсуждать этот вопрос рано.

"Я думаю, что все возможно, но сегодня, в день голосования, пока об этом рано говорить", - сказал Разумков журналистам перед входом на участок для голосования в Киеве в воскресенье утром, отвечая на вопрос, возможно ли занятие им спикерской должности и его отношение к соответствующим экспертным прогнозам.

Он также сказал, что переговоры с другими политическими силами о формировании коалиции, скорее всего, не начнутся до объявления окончательных результатов выборов. В частности, начала таких переговоров не стоит ожидать в понедельник.

"Я не уверен, что завтра уже возможно, поскольку у нас вряд ли будут еще полные результаты, в том числе и по мажоритарщикам. Мы сегодня, я надеюсь, уже будем понимать более-менее результаты выборов по партийным спискам... До объявления результатов вряд ли будут глобальные переговоры", - отметил Разумков.

Теги: #разумков #спикер #парламент
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