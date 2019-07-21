Выборы2019

Выборы

09:28 21.07.2019

В Украине не открылись 8 избирательных участков, оперативная обстановка спокойная – МВД

1 мин читать

В Украине по состоянию на 9 утра воскресенья не открылись 8 избирательных участков, сообщил первый заместитель министра внутренних дел Украины Сергей Яровой.

"На данный момент у нас не открыто 8 участков, 16 участков были открыты с опозданием", - сказал он на брифинге в Киеве.

По словам Ярового, личный состав МВД - почти 132 тысячи правоохранителей - приступил к выполнению своих задач по обеспечению правопорядка на выборах.

В свою очередь глава Национальной полиции Украины Сергей Князев отметил: "На территории государства оперативная обстановка спокойная в целом. За сутки мы зарегистрировали два убийства, которые раскрыты".

Что касается не открывшихся избирательных участков, то, по словам главы Нацполиции, в Черниговской области не открылись 4 участка: на двух передаются документы в связи с изменением состава комиссии, еще на двух идет спор среди членов комиссий.

"То есть, это политические, а не полицейские вопросы", - отметил он.

В Донецкой области, как сообщил Князев, на одном из участков испорчены контрольные листы для вброса в урны, еще на одном участке переизбрали главу комиссии и идет пересчет бюллетеней.

Также, по его словам, на участке в Николаевской области не успели отпечатать бюллетени, а на участке в Житомирской области опаздывает глава комиссии.

Теги: #участки #выборы
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

10:19 21.07.2019
Бойко надеется, что избранные в Раду политики будут воплощать в жизнь наказы людей

Бойко надеется, что избранные в Раду политики будут воплощать в жизнь наказы людей

10:04 21.07.2019
В Киевской области правоохранители задержали двух поджигателей предвыборного агитационного баннера - полиция

В Киевской области правоохранители задержали двух поджигателей предвыборного агитационного баннера - полиция

10:01 21.07.2019
В Украине не открылись 8 избирательных участков, оперативная обстановка спокойная – МВД

В Украине не открылись 8 избирательных участков, оперативная обстановка спокойная – МВД

09:22 21.07.2019
На Прикарпатье в полицию поступило 12 сообщений о нарушениях в день тишины – полиция

На Прикарпатье в полицию поступило 12 сообщений о нарушениях в день тишины – полиция

08:58 21.07.2019
США ждут мирных, свободных и честных выборов в Раду

США ждут мирных, свободных и честных выборов в Раду

08:51 21.07.2019
Избирательные участки в Киеве работают в штатном режиме - КГГА

Избирательные участки в Киеве работают в штатном режиме - КГГА

08:44 21.07.2019
В Харьковской области все участки открылись вовремя - полиция

В Харьковской области все участки открылись вовремя - полиция

08:40 21.07.2019
На территории избирательного участка в Днепре произошел пожар, без пострадавших - ГСЧС

На территории избирательного участка в Днепре произошел пожар, без пострадавших - ГСЧС

08:00 21.07.2019
В Украине началось голосование на внеочередных парламентских выборах

В Украине началось голосование на внеочередных парламентских выборах

02:33 21.07.2019
На Киевщине в полицию поступило более 50 сообщений о незаконной агитации в день "тишины"

На Киевщине в полицию поступило более 50 сообщений о незаконной агитации в день "тишины"

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Верховный суд удовлетворил апелляционную жалобу ЦИК об отмене регистрации нардепа Онищенко кандидатом на выборах в Раду

В Украине пройдут внеочередные выборы в парламент

Авиация МВД заступила на дежурство накануне выборов в Раду – Аваков

Разумков не видит причины исключать из списка "Слуги народа" бизнесмена Холодова из-за того, что он кум супруги Медведчука

Семь партий имеют шансы пройти в Раду

ПОСЛЕДНЕЕ

Пропуск на КПВВ "Майорское" возобновлен – МВД

ПРОПУСК НА КПВВ "МАЙОРСКОЕ" ВОЗОБНОВЛЕН – МВД

КПВВ "Майорское" временно не работает, проверяют сообщение о минировании - Госпогранслужба

Разумков прогнозирует "глобальные" коалиционные переговоры после результатов выборов, допускает своё "спикерство" в новой Раде

КПВВ "Майорское" временно не работает, проверяют сообщение о минировании - Госпогранслужба

Партия "Слуга народа" не договаривалась о поддержке на выборах ни с одной политсилой - Разумков

КПВВ "МАЙОРСКОЕ ВРЕМЕННО НЕ РАБОТАЕТ, ПРОВЕРЯЮТ СООБЩЕНИЕ О МИНИРОВАНИИ - ГОСПОГРАНСЛУЖБА

ЦИК обязала ОИК округа №94 рассмотреть вопрос внесения изменений в состав УИК

К сведению: "Интерфакс-Украина" открывает ленту "Главные новости" для доступа на сайте агентства

На Ровенщине в больницах с отравлением остается более 30 человек - ГСЧС

РЕКЛАМА
Выборы2019
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА