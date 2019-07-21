На территории избирательного участка в Днепре произошел пожар, без пострадавших - ГСЧС

В Днепре на территории избирательного участка в подвальном помещении областной клинической офтальмологической больницы произошло возгорание электрических кабелей.

Как сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, на первом этаже больницы размещен избирательный участок №121225, (округ №27).

Спасатели ГСЧС ликвидировали пожар. Жертв и пострадавших нет. В ведомстве отметили, что этот инцидент не помешал работе избирательного участка.