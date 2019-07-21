Выборы2019

Выборы

05:15 21.07.2019

Верховный суд удовлетворил апелляционную жалобу ЦИК об отмене регистрации нардепа Онищенко кандидатом на выборах в Раду

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Верховный суд удовлетворил апелляцию ЦИК на решение Шестого админсуда Киева, который обязал комиссию зарегистрировать Александра Онищенко кандидатом в депутаты, сообщила пресс-служба Центральной избирательной комиссии (ЦИК).

"Решением Верховного Суда от 21 июля 2019г. удовлетворено апелляционную жалобу ЦИК, которую комиссия подала на решение Шестого апелляционного административного суда от 17 июля 2019г., которым ЦИК обязали зарегистрировать Онищенко А.Р. кандидатом в народные депутаты в ОВО №93", - говорится в сообщении.

Как отмечается, Верховный Суд пришел к выводу, что обстоятельства, на которые ссылался Онищенко, а именно учился за границей, и которые были признаны Шестым апелляционным административным судом вновь открывшимся, существовали на момент принятия судебного решения.

В своем решении Верховный Суд установил, что предоставление ненадлежащей правовой оценки установленным фактическим обстоятельствам дела привело Шестой апелляционный административный суд к ошибочному выводу.

Теги: #верховный #суд #цик #онищенко
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