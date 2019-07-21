Выборы2019

Выборы

00:11 21.07.2019

В Украине пройдут внеочередные выборы в парламент

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В Украине пройдут внеочередные выборы в парламент

В Украине в воскресенье, 21 июля, пройдут внеочередные выборы в Верховную Раду.

Как и парламент восьмого созыва, новый состав Верховной Рады изберут по смешанной системе.

В 8:00 по киевскому времени на территории Украины должны открыться избирательные участки. Помимо этого, голосование состоится в консульских учреждениях в многомандатном заграничном избирательном округе.

Согласно действующей системе выборов, из 450 народных депутатов половину украинцы выбирают в многомандатном избирательном округе по спискам политических партий (пропорциональная часть), еще половину – по одномандатным избирательным округам (мажоритарная часть).

Выборы не состоятся в оккупированном Крыму и отдельных районах Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО).

Ввиду оккупации части территории Украины голосование пройдет в 199 мажоритарных округах вместо 225. Таким образом, в Верховную Раду будет избрано не более 424 народных депутатов из 450.

Избиратели, которые будут голосовать по месту своей регистрации, получат два бюллетеня и смогут проголосовать как за список партии, так и за кандидата по своему мажоритарному округу.

Те, кто сменил место для голосования либо голосует за границей, смогут выбрать только партию.

ЦИК зарегистрировала 1719 официальных наблюдателей на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля: 1602 наблюдателя от 22 международных организаций и 117 - от 12 иностранных государств. Процесс регистрации завершился 15 июля.

Гражданам РФ было отказано в регистрации официальными наблюдателями согласно требованиям закона "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях". Кроме того, на территории РФ избирательные участки не открываются.

25 июня Центральная избирательная комиссия (ЦИК) завершила регистрацию кандидатов в нардепы.

В бюллетене будет 22 политические партии. "Оппозиционный блок" (первый номер списка – Евгений Мураев), "Сила и честь" (Игорь Смешко), Всеукраинское объединение "Батькивщина" (Юлия Тимошенко), "Патриот", "Сила людей", "Оппозиционная платформа – За жизнь" (Юрий Бойко), "Партия зеленых Украины", "Всеукраинское объединение "Факел".

Кроме того, партии "Объединение "Самопомич" (первый номер – Андрей Садовый), "Европейская солидарность" (Петр Порошенко), "Украинская стратегия Гройсмана" (Владимир Гройсман), "Гражданская позиция" (Анатолий Гриценко), "Социальная справедливость", "Слуга народа" (Дмитрий Разумков), "Сила права".

Далее в бюллетене идут "Радикальная партия Олега Ляшко" (первый номер списка – Олег Ляшко), "Партия Шария", "Голос" (Святослав Вакарчук), "Незалежнисть", "Аграрная партия" (Михаил Поплавский), Всеукраинское объединение "Свобода" (Олег Тягнибок) и "Рух новых сил Михаила Саакашвили" (Михеил Саакашвили).

По 199 мажоритарным округам, согласно данным ЦИК, баллотируется 3085 кандидатов – как самовыдвиженцев, так тех, которых выдвинули партии.

Президент Украины Владимир Зеленский в инаугурационной речи заявил о намерении досрочно прекратить полномочия Верховной Рады 8-го созыва. Его указ о досрочном прекращении полномочий парламента и назначении внеочередных выборов на 21 июля 2019 года вступил в силу 23 мая.

Как заявил Зеленский, главным аргументом для роспуска Верховной Рады является очень низкое доверие граждан Украины к этому институту, а юридическое основание – отсутствие коалиции с 2016 года.

Группа народных депутатов обжаловала в Конституционном суде (КС) указ главы государства о досрочном прекращении полномочий парламента. 21 июня стало известно, что КС признал конституционным этот указ президента Зеленского.

Очередные выборы народных депутатов должны были состояться в октябре 2019 года.

Согласно законодательству, полномочия народных депутатов Верховной Рады текущего созыва прекращаются с принятием присяги новоизбранными парламентариями.

Перед завершением своей каденции Верховная Рада 8-го созыва приняла Избирательный кодекс, который в частности предусматривает проведение выборов народных депутатов по пропорциональной системе с открытыми списками.

В настоящее время идет технико-юридическая доработка кодекса, после чего его должен подписать председатель Верховной Рады. Если президент также подпишет этот документ, и он вступит в силу, следующие очередные выборы в парламент могут состояться по новой системе.

Согласно последним данным социологических исследований группы "Рейтинг", Центра Разумкова и Киевского международного института социологии (КМИС), в Верховную Раду проходят партии "Слуга народа", "Оппозиционная платформа – За жизнь" и "Европейская солидарность". Кроме того, могут пройти в парламент ВО "Батькивщина", партии "Голос" и "Сила и честь". Некоторые социологические службы показали шансы на прохождение "Оппозиционного блока", "Радикальной партии" и "Гражданской позиции".

Проходной барьер в Верховную Раду для политических партий составляет 5%.

Согласно закону о выборах народных депутатов Украины, ЦИК устанавливает результаты выборов депутатов в общегосударственном округе и в одномандатных округах не позднее, чем на пятнадцатый день со дня голосования (не позднее 5 августа). Не позднее, чем на пятый день (не позднее 10 августа) со дня установления результатов выборов ЦИК официально обнародует эти данные в газетах "Голос Украины" и "Урядовый курьер" (список избранных депутатов публикуется в алфавитном порядке).

Теги: #выборы #парламент
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