В день тишины в полицию поступило почти 570 сообщений о нарушениях, открыто 11 дел

В день тишины (по состоянию на 18.00) накануне выборов в Верховную Раду в полицию поступило 570 сообщений и заявлений о нарушениях, открыто одиннадцать уголовных производств.

"В "день тишины" в полицию поступило более 570 заявлений и сообщений о нарушениях избирательного законодательства. По состоянию на 18:00 больше всего сообщений поступило в Киевской, Одесской, Днепропетровской и Запорожской областях. Следственными подразделениями начато 11 уголовных производств", - сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины в Фейсбук.