Выборы2019

Выборы

19:41 20.07.2019

В день тишины в полицию поступило почти 570 сообщений о нарушениях, открыто 11 дел

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В день тишины (по состоянию на 18.00) накануне выборов в Верховную Раду в полицию поступило 570 сообщений и заявлений о нарушениях, открыто одиннадцать уголовных производств.

"В "день тишины" в полицию поступило более 570 заявлений и сообщений о нарушениях избирательного законодательства. По состоянию на 18:00 больше всего сообщений поступило в Киевской, Одесской, Днепропетровской и Запорожской областях. Следственными подразделениями начато 11 уголовных производств", - сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины в Фейсбук.

Теги: #агитация #нарушения #выборы
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