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16:33 20.07.2019

СБУ проводит обыски на ПАО "ArcelorMittal Кривой Рог"

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Сотрудники Службы безопасности Украины в субботу проводят обыски на ПАО "ArcelorMittal Кривой Рог" (Днепропетровская обл.), сообщили на комбинате.

"…сегодня, в выходной день, накануне профессионального праздника всех металлургов и горняков, в "АрселорМиттал Кривой Рог" проходит обыск следственного отдела управления Службы безопасности Украины в Днепропетровской области", - говорится в релизе ПАО.

Исполняющий обязанности генерального директора "ArcelorMittal Кривой Рог" Александр Иванов привел детали происходящего: "Представители Службы безопасности Украины пришли с обыском на современный, только что построенный объект - третью машину непрерывного литья заготовок. У нас изъяли копии всех документов по этому оборудованию и начали проверку по контролю ионизационного излучения".

Он напомнил, что предприятие подозревают в экоциде, хотя у них есть разрешительные документы, пройдены экологические проверки, в том числе внеплановая в апреле текущего года.

"Мы подтвердили нашу готовность к новой, комплексной проверке по экологии и уже приняли участие в обсуждении плана дальнейших действий относительно улучшения состояния окружающей среды с представителями офиса президента", - обратил внимание Иванов.

И.о. гендиректора заверил также в готовности к сотрудничеству в законодательном поле, но "эти действия (обыски) выглядят несколько нелогичными и ставят под сомнение дальнейшую реализацию масштабной программы модернизации в АрселорМиттал Кривой Рог".

"АрселорМиттал Кривой Рог" работает открыто и прозрачно. И мы надеемся на такое же отношение со стороны власти и общества. Но события, происходящие в последнее время, ставят под угрозу развитие и дальнейшее будущее предприятия и его коллектива. Мы никого не обвиняем, но хотим быть уверенными, что все действия будут происходить исключительно в законодательном русле по единым стандартам. Поэтому просим о поддержке со стороны наших партнеров и международных организаций", - обратился Иванов.

Кроме того, он призвал посольства стран Большой семерки, Европейскую бизнес ассоциацию, Американскую торговую палату, Укрметаллургпром, Федерацию металлургов Украины и другие организации обратить внимание на сложившуюся ситуацию и "помочь обеспечить конструктивное сотрудничество международного бизнеса и власти".

В СБУ агентству "Интерфакс-Украина" подтвердили факт проведения следственных действий в рамках расследования уголовного производства по экоциду, открытому ранее.

Как сообщалось, СБУ открыла уголовное производство относительно ПАО "ArcelorMittal Кривой Рог" за загрязнение окружающей среды по ст. 441 Уголовного кодекса Украины (экоцид).

Ранее президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал "ArcelorMittal Кривой Рог" за невыполнение в сроки обязательства по улучшению экологической ситуации в регионе и призвал оказать адресную финансовую поддержку тем людям, которые пострадали из-за вредных выбросов в атмосферу.

Теги: #сбу #arcelormittal #обыски
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