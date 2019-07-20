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15:20 20.07.2019

Полиция Киева в день тишины получила несколько обращений из-за незаконной агитации

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Правопорядок в Киеве во время внеочередных выборов в Верховную Раду будут обеспечивать 6500 полицейских, в день тишины было несколько вызовов по поводу незаконной агитации, сообщил начальник столичной полиции Андрей Крищенко.

"Сегодня уже было зафиксировано несколько вызовов по поводу проведения незаконной агитации в так называемый день тишины. Все они проверяются, полицейские изучат материалы и примут соответствующие решения", - цитирует Крищенко отдел коммуникации полиции Киева.

По его словам, правоохранители полностью готовы к обеспечению правопорядка в день голосования: "Полиция Киева уже проводит охранные мероприятия: помимо усиленного патрулирования улиц, на службу заступили полицейские для охраны всех 1108 избирательных участков на всех 13 окружных избирательных комиссиях, усилена охрана общественного порядка возле Центральной избирательной комиссии".

Начальник столичной полиции также указал, что все бюллетени завезены на избирательные участки и охраняются полицейскими.

Крищенко отметил, что правоохранители посменно несут службу на избирательных участках, группы быстрого реагирования усиленно патрулируют. Также созданы дополнительные следственно-оперативные группы для быстрого реагирования на все сообщения о нарушениях в день выборов.

Теги: #киев #день #тишины
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