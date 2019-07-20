Авиация МВД заступила на дежурство накануне выборов в Раду – Аваков

Спецподразделения Национальной полиции Украины и Национальной гвардии, а также Единая система авиационной безопасности МВД приступили к дежурству по всей стране в преддверии внеочередных парламентских выборов, сообщил глава МВД Арсен Аваков.

"Сегодня по моему приказу авиация МВД передислоцировала резервные спецподразделения Нацполиции и Нацгвардии в отдаленные уголки Украины, чтобы мы могли оперативно реагировать на любые вызовы в день выборов. На любые попытки дестабилизировать ситуацию реакция МВД будет мгновенной", - цитирует Авакова департамент коммуникации МВД.

По его данным, на круглосуточное дежурство в регионах Украины заступили самолеты Ан-72 и Ан-26, вертолеты Н225, Н145, Ми-8 Единой системы авиационной безопасности МВД.

Первый заместитель министра Сергей Яровой отметил, что весь личный состав МВД уже приступил к выполнению своих задач для обеспечения безопасности в день выборов.

"На организационных совещаниях мы определили задачи для каждой службы и подразделения. Особое внимание уделили работе взрывотехнических служб и кинологов, групп быстрого реагирования. Что касается спецназовцев, то они передислоцированы в разные регионы нашей страны, чтобы сформировать оперативные резервы", - отметил Яровой.

Глава Национальной полиции Сергей Князев указал, что все правоохранители должны работать исключительно в рамках закона. "Резервные подразделения Нацполиции на территории всего государства прибыли на военные или гражданские аэродромы и отбыли по месту временной дислокации для обеспечения задач, которые могут возникнуть во время нарушений общественного порядка в день выборов", - рассказал Князев.

Командующий Национальной гвардии Николай Балан отметил важность персональной ответственности командиров за жизнь и здоровье личного состава, добавив, что должна быть полная взаимопомощь между всеми подразделениями МВД.