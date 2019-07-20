Полиция проверяет информацию о выстреле по автобусу "Киев – Житомир"

Водитель маршрутного такси сообщением "Киев – Житомир" обратился в полицию с информацией о том, что по его автобусу стреляли из автомобиля. Правоохранители задержали указанную машину и выясняют у водителя обстоятельства инцидента.

Как сообщил отдел коммуникации полиции Киева, в субботу около 10-ти утра водитель маршрутки "Киев – Житомир" сказал полиции, что якобы из-за дорожного конфликта на фоне первоочередности проезда возле станции метро "Академгородок" водитель автомобиля "Опель Виваро" выстрелил из неустановленного оружия в направлении автобуса. Никто не пострадал.

Для розыска и задержания автомобиля, на который указал заявитель, в столице ввели соответствующий оперативный план. Вскоре правоохранители остановили разыскиваемую машину, общаются с водителем и пассажиром.

В то же время водитель маршрутного такси от написания заявления отказался и не предоставил информацию, есть ли у его транспортного средства какие-либо повреждения вследствие выстрела, позднее он уехал с места происшествия. Правоохранители проводят проверку, по результатам которой примут соответствующее процессуальное решение.