Несмотря на лидерство "Слуги Народа" в 95 округе, экс-мэр Ирпеня Карплюк может получить преимущество – политолог

Мажоритарщики Александр Горобец от партии «Слуга Народа» и Владимир Карплюк, экс-мэр Ирпеня ведут ожесточенную борьбу за 95 округ, пишет на своей странице в Facebook политический эксперт Владислав Дзивидзинский.

«Горобец по соцопросам имеет преимущество почти в 5%. У него 28,4%, а у Карплюка – 23,6%. Но у Карплюка в наличии наработанная за долгие годы «сетка» и рычаги влияния на зависимых от него руководителей местных компаний, которые в свою очередь могут влиять на своих работников для получения нужного результата. То есть скрытых рычагов влияния у экс-мэра Ирпеня в округе достаточно, чтобы сфальсифицировать результаты выборов», – отмечает политолог.

По мнению Дзивидзинского, Горобцу необходимо мобилизоваться. В противном случае, Карплюк обгонит его, используя все законные и незаконные методы.

«Горобцу важна любая поддержка на всех уровнях. Конечно, обладатель рейтинга номер один в стране – Зеленский играет важнейшую роль. Но и поддержка других кандидатов с рейтингом выше 3–4% и местных общественных деятелей может оказаться для него решающей. Ведь разрыв всего в пять процентов. Важно понимать, что в небольших городах все друг друга знают и общественники имеют большее влияние, чем в мегаполисах», – пишет эксперт.

По словам Дзивидзинского, в соперничестве Горобца и Карплюка проявляется противостояние новой и старой систем.

«Горобец – кандидат от Зеленского, магистр экономики, доктор философии, волонтер и IT-разработчик. Карплюк – экс-мэр Ирпеня, у которого в декларации рекордные 67 квартир. То есть борьба между ними практически межвидовая. Новая система против старой», – пишет эксперт.

Дзивидзинский также отметил, что успешным оказался политический дебют самовыдвиженки Анжелы Макеевой, и, несмотря на то что кампания у нее была недолгая, Макеева показала рост рейтинга и вошла в пятерку лидеров гонки по 95-му округу.

«Макеева была директором ирпенского стадиона. В свое время Карплюк ее уволил, и это была громкая история. Вполне естественно, что вокруг Макеевой стал формироваться протестный антикарплюковский электорат и она очень быстро стала одним из лидеров мнений ирпенской общины», – отмечает эксперт.

Владислав Дзивидзинский кроме того приводит данные по соседним с 95-м округам, где может быть использован сильный админресурс БПП.

«Так, в 94-м, по соцопросам,13,7% – за Кононенко, экс-главу БПП, а 11,8% – за Дубинского, который идет от «Слуги Народа». В 96-м округе практически такая же ситуация. Ярослав Москаленко, глава депутатской группы «Воля народа», по соцопросам имеет 29,2%. Его соперница, кандидат от «Слуги Народа», журналистка Ольга Василевская-Смаглюк – 24,3%. Получается, что в случае 94-го округа имеем в наличии прямой админресурс БПП, а в 96-м ситуативного союзника БПП Москаленко», – пишет политолог.

Эксперт отмечает, что даже провластная социология при этом показывает, что соперников разделяют считанные проценты и это заставляет усомниться в реальности цифр социологии.

"Вполне возможно, что ситуация в действительности с точностью до наоборот. «Слуге Народа» необходима лишь элементарная собранность и предельно внимательная работа в комиссиях», – пишет Дзивидзинский.