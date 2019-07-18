Более 131 тыс. правоохранителей будут задействованы в обеспечении порядка на выборах в Раду – советник главы МВД

Подразделения МВД Украины полностью готовы к обеспечению правопорядка на внеочередных выборах в Верховную Раду, будут задействованы более 131 тыс. правоохранителей, сообщил советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк.

На брифинге в четверг в Киеве он напомнил, что по состоянию на утро 18 июля все 199 окружных избирательных комиссий взяты под круглосуточную охрану Нацполиции.

Говоря о силах и средствах, которые привлечены к обеспечению общественного порядка, Шкиряк сказал: "Всего у нас будут привлечены 131 тысяча 192 сотрудника МВД, из которых более 73 тысячи - сотрудники Национальной полиции".

"Подразделения МВД полностью готовы к выполнению поставленных задач как накануне, так и в день выборов", - заверил он.