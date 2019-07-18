Выборы2019

Выборы

15:43 18.07.2019

У МВД есть информация о возможном осложнении ситуации на приблизительно 85 округах в ходе выборов - Шкиряк

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У МВД есть информация о возможном осложнении ситуации на приблизительно 85 округах в ходе выборов - Шкиряк

В Министерстве внутренних дел владеют информацией о возможном осложнении ситуации на приблизительно 85 избирательных округах во время досрочных выборов в парламент, запланированных на 21 июля, и предупреждают об адекватной реакции правоохранителей на правонарушения.

"По нашей информации в Украине приблизительно 85 округов, которые мы считаем сложными - там, где ситуация может складываться неоднозначно", - сказал советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк в четверг на брифинге в Киеве.

В этом контексте он отметил, что МВД предупреждает кандидатов в депутаты об адекватной реакции правоохранителей на противоправные действия.

"Хочу, чтобы четко понимали, особенно, это касается тех, кто решил привлечь - пока что, вероятно - к решению тех или иных своих дел во время выборов так называемых "титушек" - реакция подразделений Национальной полиции будет жесткой и адекватной. Поэтому призываем, предупреждаем: не играйте с огнем", - подчеркнул советник министра.

Шкиряк добавил: "Информация есть. Мы знаем, где и кто может эти преступные схемы применять, поэтому предупреждаем... Выборы должны пройти прозрачно, честно".

Теги: #парламентские_выборы #шкиряк #мвд #внеочередные_выборы
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