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11:12 18.07.2019

Следующие внеочередные выборы в Раду можно проводить одновременно с местными в 2020 году, после реформирования парламента - Гройсман

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Следующие внеочередные выборы в Раду можно проводить одновременно с местными в 2020 году, после реформирования парламента - Гройсман

Премьер-министр Украины, лидер партии "Украинская стратегия" Владимир Гройсман считает, что следующие внеочередные выборы в Верховную Раду можно провести одновременно с местными выборами в 2020 году, после реформирования парламента.

"Если мы сейчас сформируем Верховную Раду из 423 депутатов по старой системе, это означает, что мы пять лет должны жить в такой ситуации? Это неправильно. Поэтому, как только мы его (парламент) сформируем, надо провести реформу, снять неприкосновенность, надо, чтобы президент подписал открытые списки, уменьшить количество депутатов, закрепить децентрализацию в Конституции, и через какой-то период идти на выборы", - сказал Гройсман в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина".

В то же время, премьер подчеркнул, что следующие внеочередные выборы необходимо проводить не летом, а "весной 2020 года или осенью 2020 года, объединив это с местными выборами, чтобы было дешевле".

По его мнению, 250 депутатов парламента - это оптимальное количество для того, чтобы было и представительство всей Украины, и эффективность принятия необходимых решений.

"Более того, внедрение открытых списков повысит качество избрания в парламент", - добавил он.

Кроме того, Гройсман заявил, что не поддерживает идею внедрения системы двухпалатного парламента, так как это может замедлить принятие решений.


Полный текст интервью Гройсмана будет опубликован на сайте агентства "Интерфакс-Украина"

Теги: #гройсман #местные_выборы #внеочередные_выборы
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