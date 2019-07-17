Выборы2019

Выборы

14:02 17.07.2019

Гройсман считает призыв к демократам голосовать за "партию Порошенко" предвыборной манипуляцией

1 мин читать
Гройсман считает призыв к демократам голосовать за "партию Порошенко" предвыборной манипуляцией

Премьер-министр Украины, лидер партии "Украинская стратегия" Владимир Гройсман просит правоохранительные органы проверить возможные нарушения избирательного законодательства в ходе антиагитации в Интернете против партий демократического толка.

"Хотел бы обратиться к вам, Арсен Борисович (глава Министерства внутренних дел Украины Арсен Аваков – ИФ), и Нацполиции... Сегодня дискредитируются абсолютно все политсилы демократического лагеря. Более того, навязываются истории, которые не имеют ничего общего с реальностью... Я рассчитываю, что правоохранительные органы дадут этому вопросу серозную оценку", - сказал Гройсман на заседании правительства в среду.

В частности, лидер "Украинской стратегии" отметил, что в информпространстве пропагандируется мысль, что необходимо на парламентских выборах голосовать за "Европейскую солидарность" как якобы единственную политсилу, которая имеет проходной рейтинг.

"Мы проанализировали, сегодня есть десятки аккаунтов в интернете, которые финансируются с разных неполитических финансовых источников. Я считаю, что тут есть юридическая составляющая, что такие вещи финансируются вне избирательных фондов", - добавил Гройсман.

Теги: #гройсман #порошенко #аваков
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

13:04 17.07.2019
Гройсман поручил "Укрзализныце" за 2 месяца запустить доппоезд Киев-Мариуполь

Гройсман поручил "Укрзализныце" за 2 месяца запустить доппоезд Киев-Мариуполь

11:48 17.07.2019
Порошенко не пришел на допрос в ГБР, будет вызываться повторно после 21 июля – Труба

Порошенко не пришел на допрос в ГБР, будет вызываться повторно после 21 июля – Труба

11:44 17.07.2019
Гройсман скептически относится к идее досрочных местных выборов

Гройсман скептически относится к идее досрочных местных выборов

11:41 17.07.2019
Гройсман скептически относится к идее досрочных местных выборов

Гройсман скептически относится к идее досрочных местных выборов

11:37 17.07.2019
Гройсман: В 2020 году минимальная зарплата будет 5,5 тыс. грн

Гройсман: В 2020 году минимальная зарплата будет 5,5 тыс. грн

10:09 17.07.2019
Петр Порошенко внес наибольший вклад в развитие государственности среди всех президентов Украины - социологическое исследование

Петр Порошенко внес наибольший вклад в развитие государственности среди всех президентов Украины - социологическое исследование

23:20 16.07.2019
Защита Порошенко официально уведомила ГБР, что он не может явиться на допрос 17 июля и предложила следователю назначить следственные действия после выборов

Защита Порошенко официально уведомила ГБР, что он не может явиться на допрос 17 июля и предложила следователю назначить следственные действия после выборов

21:15 16.07.2019
В ГБР не уведомлены о том, что Порошенко не придет в среду на допрос и ждут его - Труба

В ГБР не уведомлены о том, что Порошенко не придет в среду на допрос и ждут его - Труба

19:55 16.07.2019
Порошенко заявил, что отправляется в Страсбург с целью формирования "группы друзей Украины" в новоизбранном Европарламенте

Порошенко заявил, что отправляется в Страсбург с целью формирования "группы друзей Украины" в новоизбранном Европарламенте

11:10 16.07.2019
Юлия Тимошенко извинилась за собачьи бои, устроеные Гройсманом в прямом эфире

Юлия Тимошенко извинилась за собачьи бои, устроеные Гройсманом в прямом эфире

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Разумков не видит причины исключать из списка "Слуги народа" бизнесмена Холодова из-за того, что он кум супруги Медведчука

Семь партий имеют шансы пройти в Раду

"Слуга народа" исключила 7 кандидатов из своего избирательного списка, в частности, № 31 Коробкову, №71 Боярчука и №99 Соколова

Суд не удовлетворил иск Партии пенсионеров об отмене регистрации Саакашвили кандидатом в депутаты

В случае пережеребьевки будет невозможно своевременно напечатать нужное количество бюллетеней

ПОСЛЕДНЕЕ

Тимошенко лидирует в рейтинге кандидатов в премьеры у сограждан - соцопрос

Минимум три экзит-пола будут проведены на внеочередных выборах в Раду 21 июля

Семь партий имеют шансы пройти в Раду – опрос

Рабинович: Украинцы ждут, когда проснется Голобородько и установит мир

Данилюк выступает за постоянное усовершенствование системы киберзащиты информационных ресурсов ЦИК

В "Евросолидарности" считают, что Труба действует под диктовку Портнова

Рабинович: Мы продолжим бороться за мир, несмотря на угрозу тюремного заключения

"ОПОРА" будет проводить параллельный подсчет голосов на выборах в Раду только по пропорциональной части – Айвазовская

Полиция возбудила дело о возможном доведении до самоубийства кандидата в нардепы в Николаевской области

"ОПОРА" будет проводить параллельный подсчет голосов на выборах в Раду только по пропорциональной части – Айвазовская

РЕКЛАМА
Выборы2019
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА