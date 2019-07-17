Выборы2019

Выборы

10:31 17.07.2019

Дрик - Вилкулу: "Сначала вы приглашаете войну в Украину, а теперь ложно обещаете ее остановить"

1 мин читать

Подается на языке оригинала


«Війну в Україну привів лідер Партії регіонів, членом якої ви були, і в уряді представників якої ви працювали. Саме він звернувся до Путіна з проханням ввести в Україну війська.
То чому спочатку ви запрошуєте війну в Україну, а тепер брехливо обіцяєте її зупинити?»
Із таким запитанням антикорупційна активістка, 3-й номер у списку «Самопомочі» до парламенту Олександра Дрік в ефірі ток-шоу «Свобода слова» звернулася до лідера Опозиційного блоку Олександра Вілкула.
Також вона нагадала нинішньому кандидату в народні депутати, що в Україні є одна державна мова.
«Якщо вам мова, якою зобов’язані говорити державні посадовці, не подобається, то, будь ласка, не йдіть на посади в державні органи», - наголосила Дрік.
Нагадаємо, ініціаторкою та співавторкою закону про мову була народна депутатка від «Самопомочі» Ірина Подоляк. 

Теги: #самопомич #вилкул #дрик
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

16:57 16.07.2019
Вилкул не исключает участие "Оппоблока" в коалиции со "Слугой народа"

Вилкул не исключает участие "Оппоблока" в коалиции со "Слугой народа"

16:47 16.07.2019
Вилкул не исключает участие "Оппоблока" в коалиции со "Слугой народа"

Вилкул не исключает участие "Оппоблока" в коалиции со "Слугой народа"

15:11 16.07.2019
Андрей Садовой: Украинский селянин должен быть полноправным владельцем своей земли

Андрей Садовой: Украинский селянин должен быть полноправным владельцем своей земли

14:37 16.07.2019
Если партия "Слуга народа" создаст в парламенте коалицию мира, мы готовы подставить плечо

Если партия "Слуга народа" создаст в парламенте коалицию мира, мы готовы подставить плечо

13:45 16.07.2019
Криминалитет усиливает влияние на местное самоуправление, досрочные местные выборы могут его зацементировать

Криминалитет усиливает влияние на местное самоуправление, досрочные местные выборы могут его зацементировать

13:03 16.07.2019
Криминалитет усиливает влияние на местное самоуправление, досрочные местные выборы могут его зацементировать

Криминалитет усиливает влияние на местное самоуправление, досрочные местные выборы могут его зацементировать

13:18 15.07.2019
"Самопомич" предлагает платить 100 тысяч гривен за рождение ребенка - пресс-служба партии

"Самопомич" предлагает платить 100 тысяч гривен за рождение ребенка - пресс-служба партии

20:55 12.07.2019
Вилкул: Если каждый президент проведет люстрацию работавших при его предшественнике, то страна останется без профессионалов

Вилкул: Если каждый президент проведет люстрацию работавших при его предшественнике, то страна останется без профессионалов

11:42 12.07.2019
Первый стандарт НАТО - это честь солдата - Садовой

Первый стандарт НАТО - это честь солдата - Садовой

11:38 12.07.2019
Цифровое вещание в Украине контролирует фирма, созданая Януковичем - Садовой

Цифровое вещание в Украине контролирует фирма, созданая Януковичем - Садовой

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Разумков не видит причины исключать из списка "Слуги народа" бизнесмена Холодова из-за того, что он кум супруги Медведчука

Семь партий имеют шансы пройти в Раду

"Слуга народа" исключила 7 кандидатов из своего избирательного списка, в частности, № 31 Коробкову, №71 Боярчука и №99 Соколова

Суд не удовлетворил иск Партии пенсионеров об отмене регистрации Саакашвили кандидатом в депутаты

В случае пережеребьевки будет невозможно своевременно напечатать нужное количество бюллетеней

ПОСЛЕДНЕЕ

"ОПОРА" будет проводить параллельный подсчет голосов на выборах в Раду только по пропорциональной части – Айвазовская

Гриценко пообещал "обломать рога" Смешко, если со стороны последнего повторится попытка силой надавить на представителей команды "Гражданской позиции"

Смешко: Турчинов должен стоять перед судом за сдачу Крыма

Наиболее проблемными могут стать мажоритарные округи в Донецкой, Закарпатской и Днепропетровской областях, ожидают в "ОПОРЕ"

Петр Порошенко внес наибольший вклад в развитие государственности среди всех президентов Украины - социологическое исследование

Мэр Кернес: в случае внеочередных местных выборов буду в них участвовать

В Одесской области выявлена сеть подкупа избирателей в пользу нардепа Барвиненко при участии более 20 человек

Игорь Смешко: Агрессор пойдет настолько далеко, насколько мы ему позволим

В ООН надеются, что внеочередные выборы в Раду пройдут мирно и демократично

SMS-рассылку с недостоверной информацией о партии "Голос" организовал депутат сельсовета во Львовской области – полиция

РЕКЛАМА
Выборы2019
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА