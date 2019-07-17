Дрик - Вилкулу: "Сначала вы приглашаете войну в Украину, а теперь ложно обещаете ее остановить"

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«Війну в Україну привів лідер Партії регіонів, членом якої ви були, і в уряді представників якої ви працювали. Саме він звернувся до Путіна з проханням ввести в Україну війська.

То чому спочатку ви запрошуєте війну в Україну, а тепер брехливо обіцяєте її зупинити?»

Із таким запитанням антикорупційна активістка, 3-й номер у списку «Самопомочі» до парламенту Олександра Дрік в ефірі ток-шоу «Свобода слова» звернулася до лідера Опозиційного блоку Олександра Вілкула.

Також вона нагадала нинішньому кандидату в народні депутати, що в Україні є одна державна мова.

«Якщо вам мова, якою зобов’язані говорити державні посадовці, не подобається, то, будь ласка, не йдіть на посади в державні органи», - наголосила Дрік.

Нагадаємо, ініціаторкою та співавторкою закону про мову була народна депутатка від «Самопомочі» Ірина Подоляк.