С начала избирательной кампании в харьковскую полицию поступило 334 обращения в связи с выборами, начато 36 дел

За минувшие сутки в полицию поступило 15 сообщений о нарушении закона Украины "О выборах народных депутатов Украины", зафиксированных на территории Харьковской области, по одному из них начато уголовное производство.

"58-летний харьковчанин обратился в Киевский отдел полиции с заявлением о том, что ... ему на мобильный позвонил неизвестный и предложил конфиденциальную информацию, полученную незаконным путем, в отношении одного из депутатов. Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 157 (препятствование осуществлению избирательного права или права участвовать в референдуме, работе избирательной комиссии или комиссии по референдуму или деятельности официального наблюдателя) Уголовного кодекса Украины", - сообщил отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Кроме того, обращения касались того, что неизвестные порезали агитационные палатки кандидатов в народные депутаты, кражи баннеров с изображением кандидата, ссоры между волонтером политической партии и прохожими и т.д.

Всего с начала избирательной кампании в полицию поступило 334 сообщения о нарушении закона Украины "О выборах народных депутатов Украины", зафиксированных на территории области, открыто 36 уголовных производств. Из них 16 производств - по ст. 296 (хулиганство), 9 - по ст.157 (препятствование осуществлению избирательного права или права участвовать в референдуме, работе избирательной комиссии или комиссии по референдуму или деятельности официального наблюдателя), 10 - по ст. 160 (подкуп избирателя, участника референдума) и 1 - по ст. 159-1 (нарушение порядка финансирования политической партии, предвыборной агитации, агитации по всеукраинского или местного референдума) Уголовного кодекса Украины.

Кроме того, сотрудники полиции составили 10 административных протоколов: по одному - по ст. 178 (распитие пива, алкогольных, слабоалкогольных напитков в запрещенных законом местах или появление в общественных местах в пьяном виде) и по ст.212-14 (нарушение порядка размещения агитационных материалов или политической рекламы или размещение их в запрещенных законом местах) КУоАП, остальные - по ст. 212-13 (изготовление или распространение печатных материалов предвыборной агитации, не содержащих сведений об учреждении, которое осуществило печать, их тираж и информацию о лицах, ответственных за выпуск) КУоАП.