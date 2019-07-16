Выборы2019

Выборы

12:43 16.07.2019

В Украине правопорядок на внеочередных выборах в Раду будут обеспечивать более 131 тыс. правоохранителей

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В Украине правопорядок на внеочередных выборах в Раду будут обеспечивать более 131 тыс. правоохранителей

Первый заместитель министра внутренних дел Украины Сергей Яровой сообщил, что для обеспечения безопасности и правопорядка на избирательных участках и участковых комиссиях будет привлечено 131,19 тыс. правоохранителей.

"Самое главное - это четкая организация и взаимодействие между подразделениями МВД при организации и непосредственно выполнении своих обязанностей по обеспечению безопасности при проведении выборов и в дальнейшем - подсчете голосов", - цитирует Ярового пресс-служба Министерства внутренних дел Украины во вторник.

С 14 июля бюллетени доставлены на избирательные участки и уже 18 июля их доставят на участки, весь процесс будут охранять полицейские.

По словам заместителя главы Нацполиции Александра Фацевича, сейчас особое внимание полиции уделяется окружным избирательным комиссиям, которые получают избирательную документацию. Кроме того, начиная с сегодняшнего дня, в Украину прибывают официальные иностранные наблюдатели, поэтому полицейские наряды будут приближены к местам прибытия и размещения делегаций.

Яровой отметил, что с начала избирательной кампании правоохранители зарегистрировали 4,5 тыс. заявлений и сообщений, связанных с избирательным процессом, начато 217 уголовных производств и составлено 879 админпротоколов.

В МВД напомнили, что с 15 июля личный состав всех подразделений МВД переведен на усиленный вариант несения службы.

Теги: #правопорядок #внеочередные_выборы
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