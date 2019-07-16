Трансляция пресс-конференции "Приспешников Кремля - в тюрьму: законодательная инициатива партии "Голос"

Разумков не видит причины исключать из списка "Слуги народа" бизнесмена Холодова из-за того, что он кум супруги Медведчука
"Слуга народа" исключила 7 кандидатов из своего избирательного списка, в частности, № 31 Коробкову, №71 Боярчука и №99 Соколова
До завершения процесса волеизъявления граждан спасатели ГСЧС перешли на усиленный режим несения службы
Юлия Тимошенко: Каждый голос за "Батькивщину" - это голос за снижение тарифов, рост пенсий и качественную медицину
Уже третья облорганизация "Оппозиционной платформы – За жизнь" ушла к "Оппозиционному блоку" – теперь в Херсонской области
Кандидат от ЗеКоманды Руслан Плохой: Новая Верховная Рада за один месяц сможет сделать то, что предыдущая не успела за пять лет
"Слуга народа" заявляет о грязных технологиях и фактах физической агрессии против ее кандидатов на округах
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