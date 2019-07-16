Выборы2019

Выборы

09:45 16.07.2019

До завершения процесса волеизъявления граждан спасатели ГСЧС перешли на усиленный режим несения службы

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До завершения процесса волеизъявления граждан спасатели ГСЧС перешли на усиленный режим несения службы

В период проведения в стране внеочередных выборов в Верховную раду Украины с 9 часов 15 июля, подразделения Государственной службы по чрезвычайным ситуациям перешли на усиленный режим несения службы, сообщает пресс-служба Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

"В последнюю неделю перед выборами организовано круглосуточное дежурство оперативных групп для осуществления мониторинга обстановки по чрезвычайным ситуациям и опасным событиям, координации действий сил и средств ГСЧС, а также взаимодействия с правоохранительными и другими государственными органами, обеспечивающими безопасность на объектах, задействованных в проведения выборов", - говорится в сообщении, на официальном сайте ГСЧС во вторник утром.

В готовности к применению для обеспечения реагирования на чрезвычайные ситуации и чрезвычайные происшествия находится пиротехники и авиация ГСЧС.

Теги: #гсчс #выборы
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