Выборы2019

Выборы

18:12 15.07.2019

"Голос" заявляет о фейковых SMS-рассылках о том, что партия не проходит в Раду

1 мин читать
"Голос" заявляет о фейковых SMS-рассылках о том, что партия не проходит в Раду

Лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук сообщил об SMS-рассылках избирателям на западной Украине с недостоверной информацией о том, что возглавляемая им политическая сила якобы не проходит в Верховную Раду на внеочередных парламентских выборах 21 июля.

"Два дня тому назад на западной Украине избирателям начали массово рассылать СМС-рассылки о том, что "Голос" якобы не проходит в Верховную Раду", - заявил Вакарчук на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина" в понедельник, назвав это "лживым пиаром".

Лидер партии не стал уточнять, кто стоит за такой атакой на партию.

"Но, думаю, вы все знаете, кто любит массовые рассылки", - отметил он.

Обращаясь к оппонентам, которые пытаются дискредитировать "Голос", Вакарчук отметил, что очевидным является их страх.

"На восточной Украине мы сталкиваемся с противодействием пророссийских сил, которые стараются нас дискредитировать, но мы этого не боимся…На западной Украине этим занимаются другие - те, кто боится, что мы слишком много голосов заберем. Всем хотим сказать, что ваши старые методы не помогут. "Голос" будет в Верховной Раде. Мы наберем достаточно, чтобы создать вам очень сложную жизнь", - заявил он.

При этом Вакарчук рассказал, что партия "Голос" подвергается систематическим "грязным атакам" со стороны политических конкурентов в виде публикации фальшивой социологии, фабрикации заявлений от имени "Голоса" и ее лидера.

Теги: #вакарчук #рада #голос
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

18:27 15.07.2019
"Голос" заявляет о фейковых SMS-рассылках о том, что партия не проходит в Раду

"Голос" заявляет о фейковых SMS-рассылках о том, что партия не проходит в Раду

17:15 15.07.2019
В "Голосе" предлагают сажать в тюрьму на 13-15 лет за "сепаратные переговоры" с представителями страны-агрессора

В "Голосе" предлагают сажать в тюрьму на 13-15 лет за "сепаратные переговоры" с представителями страны-агрессора

17:12 15.07.2019
В "Голосе" предлагают сажать в тюрьму на 13-15 лет за "сепаратные переговоры" с представителями страны-агрессора

В "Голосе" предлагают сажать в тюрьму на 13-15 лет за "сепаратные переговоры" с представителями страны-агрессора

07:43 15.07.2019
В парламенте установят специальную "сенсорную кнопку" для борьбы с кнопкодавством

В парламенте установят специальную "сенсорную кнопку" для борьбы с кнопкодавством

02:37 14.07.2019
В партии "Слуга народа" планируют провести заседание новой Рады уже в августе

В партии "Слуга народа" планируют провести заседание новой Рады уже в августе

11:20 12.07.2019
В зале заседаний Рады находятся около 50 нардепов

В зале заседаний Рады находятся около 50 нардепов

07:40 12.07.2019
В Раде в пятницу объявят о времени завершения 10 сессии парламента 8 созыва

В Раде в пятницу объявят о времени завершения 10 сессии парламента 8 созыва

17:32 11.07.2019
Рада вновь отказалась уволить главу МИД Климкина

Рада вновь отказалась уволить главу МИД Климкина

14:58 11.07.2019
Рада усилила ответственность за педофилию и ввела принудительную химическую кастрацию

Рада усилила ответственность за педофилию и ввела принудительную химическую кастрацию

14:27 11.07.2019
Рада вернула "зеленый" тариф малым наземным СЭС

Рада вернула "зеленый" тариф малым наземным СЭС

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Разумков не видит причины исключать из списка "Слуги народа" бизнесмена Холодова из-за того, что он кум супруги Медведчука

Семь партий имеют шансы пройти в Раду

"Слуга народа" исключила 7 кандидатов из своего избирательного списка, в частности, № 31 Коробкову, №71 Боярчука и №99 Соколова

Суд не удовлетворил иск Партии пенсионеров об отмене регистрации Саакашвили кандидатом в депутаты

В случае пережеребьевки будет невозможно своевременно напечатать нужное количество бюллетеней

ПОСЛЕДНЕЕ

Кандидат от ЗеКоманды Руслан Плохой: Новая Верховная Рада за один месяц сможет сделать то, что предыдущая не успела за пять лет

"Слуга народа" заявляет о грязных технологиях и фактах физической агрессии против ее кандидатов на округах

Верховный суд признал законным отказ ЦИК в регистрации Шария кандидатом на выборах в Раду

В "Евросолидарности" требуют люстрации директора ГБР, в Бюро заявляют о политическом давлении

Требуем от президента Зеленского взять под личный контроль расследование теракта в отношении телеканала "112 Украина"

С начала избирательной кампании харьковская полиция составила 10 админпротоколов и открыла 35 дел, связанных с выборами

В "Слуге народа" выступают за упразднение Мининформполитики и принятие закона о СМИ

Большинство украинцев в июне поверило в успех реформ в Украине – соцопрос

Юрий Бирюков: Директор ГБР публично признался в отсутствии законных оснований преследовать волонтеров Вооруженных сил

В Раду проходят 5 партий, еще 2 - на грани преодоления барьера – опрос Центра Разумкова

РЕКЛАМА
Выборы2019
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА