В "Слуге народа" выступают за упразднение Мининформполитики и принятие закона о СМИ

Кандидат в народные депутаты от партии "Слуга народа" и советник команды президента Украины Владимира Зеленского Никита Потураев заявляет, что политсила выступает за упразднение Министерства информационной политики.

"Министерство информационной политики, мы планируем это... перезагрузить в ноль", - сказал он в ходе "круглого стола" в понедельник в Киеве.

Что касается медиа, Потураев отметил, что необходимо принимать закон о средствах массовой информации, который должен исчерпывающе описывать медиасферу в Украине, а также, возможно, новый закон о регуляторе в медиасфере.

Также он обратил внимание на идею, над которой, по его словам, в партии "Слуга народа" уже идет работа, а именно объединение Госкомтелералио с Нацсовета по вопросам телерадиовещания.

Также Потураев считает, что нужно отходить от квотного принципа формирования Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания в пользу конкурсного отбора.