Почти 450 тыс. бюллетеней передала ЦИК на заграничные избирательные участки бюллетени

Центральная избирательная комиссия на своем заседании в понедельник передала участковым избирательным комиссиям зарубежных избирательных участков избирательные бюллетени по выборам народных депутатов Украины для голосования в общегосударственном многомандатном избирательном округе.

"Всего на 102 зарубежных избирательных участка были переданы 449 тыс. 172 бюллетеня", - проинформировали в пресс-службе ЦИК в понедельник.

Внеочередные выборы народных депутатов Украины состоятся 21 июля 2019г.