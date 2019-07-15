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12:22 15.07.2019

Нацполиция Украины перешла на усиленный вариант несения службы - Фацевич

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Нацполиция Украины перешла на усиленный вариант несения службы - Фацевич

В период с 15 по 28 июля украинские полицейские будут нести службу в усиленном режиме, сообщил в понедельник заместитель главы Национальной полиции Украины Александр Фацевич во время видеоселекторного совещания с участием руководителей территориальных подразделений.

"Заместитель главы Нацполиции отметил, что со вчерашнего дня уже начался завоз бюллетеней на избирательные участки. Поэтому с 15 по 28 июля личный состав Национальной полиции переведен на усиленный вариант несения службы", - сообщает в понедельник Департамент коммуникации Национальной полиции Украины.

Фацевич отметил, что задача Нацполиции - сохранение всей документации, которая находится на окружных избирательных участках.

"Кроме того, полицейские обеспечивают публичную безопасность и правопорядок во время перевозки бюллетеней. Также отмечаю сотрудничество с наблюдателями, которые участвуют в избирательном процессе, и оперативное реагирование на любые нарушения в сфере избирательного процесса", - добавил он.

По словам заместителя главы ведомства, с начала избирательного процесса территориальными органами Национальной полиции зарегистрировали 4157 заявлений и сообщений, связанных с предвыборной кампанией.

В основном, указанные факты связаны с незаконной агитацией (2587 фактов) и подкупом избирателей (422). В то же время зарегистрировано 109 случаев хулиганства и 133 факта повреждения имущества.

"Всего с начала предвыборной кампании полиция внесла сведения в Единый реестр досудебных расследований по 210 фактам. В частности, 157 уголовных производств касаются нарушений избирательного законодательства, еще 53 уголовных производства - связаны с проведением избирательной кампании", - говорится в сообщении.

В Нацполиции добавили, что также составлено 817 административных протоколов. Больше всего протоколов - 591 - составлено за изготовление или распространение печатных материалов предвыборной агитации без предусмотренной законодательством информации. За нарушение порядка размещения агитационных материалов или политической рекламы, или размещение их в запрещенных законом местах составлено 117 протоколов.

Для обеспечения общественной безопасности и порядка во время парламентских выборов будут сформированы сводные группы с другими ведомствами.

21 июля пройдет голосование на внеочередных выборах народных депутатов.

Теги: #режим #полиция #фацевич
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