Тимошенко: Молодую команду в Раде нужно усилить компетентностью

В новом парламенте должны объединиться новизна и опыт, что позволит создать настоящую коалицию действий, которая сразу будет давать результат, сказала лидер ВО "Батькивщина" нардеп Юлия Тимошенко, находясь на Полтавщине.

"Нам надо действовать, не терять времени. Наша команда может существенно усилить результат молодой команды в новом парламенте", - отметила Тимошенко, добавив, что ее команда имеет четкий план, как и что делать в первые 100 дней, сообщает в воскресенье пресс-служба "Батькивщины".

По ее словам, изменения не только можно, но и нужно делать как можно быстрее, но для этого потребуется политическая воля и опыт, который есть у "Батькивщины". Изменения ради улучшения жизни людей, прежде всего, должны касаться социальной сферы, в частности снижение тарифов, введение обязательного медстрахования, рост пенсий и зарплат.

"Тарифы - это унижение людей", - отметила Тимошенко и напомнила, что на днях ее политическая сила добилась признания судами двух инстанций незаконности постановлений правительства премьера Владимира Гройсмана о повышении цен на газ.

План "Треба дiяти" (рус. "Надо действовать" – ИФ), разработанный "Батькивщиной", предусматривает немедленное приведение минимальных пенсий до уровня прожиточного минимума, как это и предусмотрено законом. Сегодня минимум составляет 3094 грн, и никто не должен получать меньше этой суммы, заметила политик.

"Среди реанимационных шагов также введение обязательного медицинского страхования, персонифицированной пенсионной системы, а также возврат помощи при рождении ребенка, который был во времена премьерства Тимошенко (на первого ребенка - 50 тыс. грн, на второго - 100 тыс. грн, а третьего - 150 тыс. грн)", - говорится в сообщении.