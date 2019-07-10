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16:53 10.07.2019

Украина может подписать с Газпромом контракт по прямым поставкам газа к началу августа, заявил Бойко на встрече с Медведевым

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Украина может подписать с Газпромом контракт по прямым поставкам газа к началу августа, заявил Бойко на встрече с Медведевым

Сопредседатель украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Юрий Бойко заявляет о возможности к началу августа подписать контракт с "Газпромом" на прямую поставку газа в Украину.

"Мы уже готовы на начало августа к подписанию прямого контакта между потребителями Украины и "Газпромом", который даст существенное снижение стоимости газа для нашей экономики", - сказал Бойко на встрече с премьер-министром РФ, лидером "Единой России" Дмитрием Медведевым в среду в Москве.

Медведев на встрече выступил за восстановление межпартийного диалога.

"К сожалению, несмотря на проведение выборов президента (на Украине - "ИФ"), мы пока не получили каких-либо внятных сигналов о том, какой курс будет проводить новый президент. Естественно, мы ждём результатов выборов в Верховную Раду, надеемся, что она в большей степени будет отражать чаяния миллионов граждан Украины", - сказал Медведев.

На встрече в штаб-квартире "Единой России" Медведев заявил, что "он с коллегами симпатизирует идеям, которые озвучиваются "Оппозиционной платформой - За жизнь" и желают этой партии "максимальных успехов". При этом он констатировал, что межпартийный диалог между двумя странами был прерван.

"Всячески поддерживаем намерение "Оппозиционной платформы" диалог восстановить", - сказал Медведев.

Теги: #рф #опзж #бойко #газ #медведев
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