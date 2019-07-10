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13:23 10.07.2019

Юлия Тимошенко: Украинцы должны зарабатывать больше - тогда отечественная экономика заработает

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Юлия Тимошенко: Украинцы должны зарабатывать больше - тогда отечественная экономика заработает

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Головним стимулом для розвитку української економіки має стати зростання доходів громадян. Чим вищими будуть зарплати, тим більшим стане внутрішній ринок, тим більше вироблятимуть товарів та послуг вітчизняні підприємства, і тим швидшим буде економічне зростання.

Про це Юлія Тимошенко заявила під час представлення стратегічного плану «Треба діяти» у Києві.

«Народ – це головний інвестор. Якщо він буде без грошей, це означатиме, що наша економіка не зможе піднятися. Нам потрібно збільшити доходи людей і досягти за 5 років принаймні рівня Польщі. Лише так ми зможемо зберегти людей і зберегти наш інтелектуальний потенціал», – пояснила лідер «Батьківщини», наголосивши, що не можна «заощаджувати на людях».

Голова партії наголосила, що йдеться про зростання як заробітних плат, так і пенсій. Першим, невідкладним кроком вона назвала приведення мінімальних пенсій до рівня прожиткового мінімуму, як це й передбачено законом. Сьогодні мінімум становить 3094 грн, і ніхто не має отримувати менше за цю суму, зауважила політик.

План «Треба діяти», представлений сьогодні Юлією Тимошенко, передбачає також зміну грошово-кредитної політики. Зокрема, йдеться про збільшення обсягу кредитування економіки з 22% до 100% ВВП, зменшення кредитної ставки з 25% до 3-5%, започаткування програми мікрокредитування, спрощення умов отримання кредитів: «Ми піднімемо економіку, наповнивши її грошима».

Серед реанімаційних кроків, запропонованих «Батьківщиною», – запровадження обов’язкового медичного страхування, персоніфікованої пенсійної системи, започаткування іпотечного кредитування для придбання житла для українців, а також повернення допомоги при народженні дитини, яка була за прем’єрства Юлії Тимошенко (на першу дитину – 50 тис. грн, на другу – 100 тис. грн, а на третю – 150 тис. грн).

Теги: #тимошенко #батькивщина #экономика
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