Более трети украинцев не знают или не хотят отвечать, кого хотели бы видеть на посту премьера – опрос КМИС

Сооснователь партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрий Бойко и лидер партии ВО "Батькивщина" Юлия Тимошенко лидируют среди тех, кого украинцы хотели бы видеть на посту премьер-министра, но большие всего опрошенных граждан затруднились с ответом, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС).

Так, на вопрос о том, "кого из списка вы лично хотели бы видеть главой правительства – премьер-министром после парламентских выборов", ответы распределились следующим образом: Бойко - 12,8%, Тимошенко - 12,3%, действующего премьера, лидера партии "Украинская стратегия" Владимира Гройсмана - 9,6%, экс-главу СБУ, лидера партии "Сила и честь" Игоря Смешко - 7,7%, лидера партии "Голос", музыканта Святослава Вакарчука – 4%, лидера партии "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко - 3,5%, пятого президента Украины, лидера партии "Европейская солидарность" – Петр Порошенко - 2,7%, лидера ВО "Самопомич", мэра Львова Андрея Садового – 2%, секретаря СНБО, экс-министра финансов Украины Александра Данилюка - 1,6%, лидера партии "Основа", внефракционного нардепа Сергея Таруту и экс-премьер-министра, лидера партии "Народный фронт" Арсения Яценюка – по 0,8%, главу НАК "Нафтогаз Украины" Андрея Коболева - 0,1%. Другой вариант выбрали 4,4% опрошенных.

В то же время затруднились с ответом или отказались отвечать 37,6% респондентов.

Всеукраинский опрос общественного мнения проводился с 25 июня по 7 июля методом личного интервью среди 2004 респондентов старше 18 лет, проживающих в 129 населенных пунктах всех регионов Украины (кроме оккупированного Крыма и неподконтрольных территорий Луганской и Донецкой областей) по 3-х ступенчатой стохастической выборке.

Статистическая погрешность выборки не превышает 3,3% для показателей близких к 50%, 2,8% - для показателей близких к 25%, 2,0% - для показателей близких к 10%, 1,4% - для показателей близких к 5%.