Разумков о кандидате Куницком с двойным гражданством: если мы допустили ошибку, нам укажут избиратели

Партия "Слуга народа" не может повлиять на ситуацию, сложившуюся с кандидатом в народные депутаты по мажоритарному избирательному округу №169 (Харьков) Александром Куницким, признавшим наличие у него второго гражданства (гражданства государства Израиль), заявил глава партии Дмитрий Разумков.

"На сегодняшний момент юридических механизмов изменить эту ситуацию у партии (в том числе "Слуга народа") нет… Если мы допустили ошибку с тем или иным кандидатом, на эту ошибку нам укажут избиратели", - сказал Разумков журналистам в Харькове во вторник.

Комментируя информацию Центральной избирательной комиссии о том, что среди кандидатов от "Слуги народа" четверо имеют второе гражданство, Разумков напомнил, что один из них – замглавы Всеукраинского аграрного совета, член Украинского совета бизнеса, эксперт "Реанимационного пакета реформ" Михаил Соколов, у которого было подтверждено наличие гражданства РФ, исключен в результате постпраймериз на съезде партии.

"Он забыл об этом сказать, понимаете, а, к сожалению, не всегда у нас есть доступ к этой информации (о втором гражданстве – ИФ) и проверить, когда человек приходит и показывает документы, что он является гражданином Украины. Он просто забыл упомянуть, что параллельно он пока еще остается гражданином Российской Федерации. Случайно это произошло или специально – вопрос, наверное, не ко мне. В любом случае, партия исправила ошибку, которую допустила раньше", - сказал Разумков.

Он отметил, что в отношении кандидатов по мажоритарным округам партия постпраймериз не проводила.

Глава партии также осудил практику использования кандидатами-мажоритарщиками, которых поддерживает городской голова Харькова Геннадий Кернес, стилистики "Слуги народа" в рекламной кампании.

"Я плохо к этому отношусь... Это по всей стране происходит. Любая недобросовестная конкуренция, как в бизнесе, так и в политике, является не самым правильным подходом к ведению кампании",- сказал Разумков.