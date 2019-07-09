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15:16 09.07.2019

Государственная информационная стратегия разрабатывается и будет представлена в скором времени – Разумков

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Государственная информационная стратегия разрабатывается и будет представлена в скором времени – Разумков

В Украине, несмотря на наличие Министерства информационной политики, нет государственной информационной стратегии, отмечает лидер партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков.

"У нас нет стратегии внутри государства. Я ни в коем случае не говорю о давлении на свободу слова, ограничении деятельности журналистов. Я говорю про открытый диалог и выработку единой линии, которая должна быть в государстве в тех условиях, в которых мы сегодня находимся", - сказал Разумков журналистам во вторник в Харькове.

По его мнению, Украина неэффективно использует имеющиеся ресурсы для ведения информационной политики в Европе. "У нас нет стратегии поведения в Европе. Мы не выстраиваем свою информационную политику там. Я понимаю, что мы ограничены в ресурсах по сравнению с РФ. Но, тем не менее, даже теми ресурсами, которые у нас есть, мы пользуемся, мягко говоря, не очень эффективно", - сказал Разумков.

Он считает, что Украина не пытается сформировать каналы донесения правдивой информации о происходящем в стране ни для граждан РФ, ни для граждан Украины, живущих на временно оккупированных территориях и в аннексированном Крыму.

"Мы не взаимодействуем в этом плане с гражданами РФ, мы не пытаемся туда должным образом донести информацию о том, что на самом деле здесь происходит,.. что здесь далеко не все так плохо, как пытаются показать россиянам. И, что самое страшное: мы не коммуницируем с гражданами нашего государства, которые очень часто вынужденно, в состоянии вынужденных заложников, находятся на оккупированных территориях. Мы не доносим те месседжи, которые бы позволили быстрее, в первую очередь ментально, вернуть в лоно страны... В первую очередь нужно вернуть людей духовно. Возврат людей, возврат граждан - это первый шаг к тому, чтобы вернуть эти территории", - сказал Разумков.

Он сообщил, что сейчас в партии "Слуга народа" и в Офисе президента идет работа над созданием государственной информационной стратегии.

"Информационная стратегия разрабатывается, она будет представлена, думаю, в первую очередь президентом… в скором будущем", - сказал Разумков.

Теги: #разумков #слуга_народа #информполитика
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